Adana Demirspor'a Fildişili stoper

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor Club Brugge 'nin Fildişi Sahilli stoperi Simon Deli'yi transfer listesine aldı.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'da transfer harekatı devam ediyor. Adana ekibinde gündeme gelen son isim Belçika ekiplerinden Club Brugge'de forma giyen Simon Deli oldu. Belçika ekibiyle 1 yıllık sözleşmesi bulunan, 29 yaşındaki savunmacıyla görüşmeler devam ediyor. Tecrübeli savunmacının bonservisiyle birlikte kadroya dahil edilmesi bekleniyor. Simon Deli, daha önce Trabzonspor'un da gündemine gelmiş ancak transferi gerçekleşmemişti.

- Mavililer