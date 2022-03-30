SPOR Adana Demirspor'a Hatayspor deplasmanı öncesi metrelik kebap dopingi - Son Dakika

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SPOR Adana Demirspor'a Hatayspor deplasmanı öncesi metrelik kebap dopingi

ADANA, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig'de 4 Nisan'da Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Adana Demirspor'da zorlu maçın hazırlıkları sürüyor. Mavi lacivertli futbolcular, antrenman sonrası 20 metre kebap ziyafetinde bir araya gelip, moral depoladı.

Geçtiğimiz sezon şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen ve gösterdiği performansla futbolseverlerin dikkatini çeken Adana Demirspor, ligde oynanan 30 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 8'de mağlubiyet yaşarken, 48 puanla 5'inci sırada bulunuyor. Kentte kaburga etinden yaptığı kebapla meşhur Yaşar Aydın, mavi lacivertli takıma 50 kilo etin kullanıldığı 20 metrelik boru kebabı ikramında bulundu.

KEBAP ZİYAFETİ

Kulüp personeli ve ailelerinin de katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte antrenman sonrası bir araya gelen mavi lacivertli futbolcular, Adana kebabı ziyafeti çekti. Mavi lacivertli oyuncular, kebap ziyafetinin ardından aileleriyle birlikte sohbet edip, zaman geçirdi.