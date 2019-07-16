Adana Demirspor'a İrlandalı forvet
5 saat önce
Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor, İrlandalı forvet oyuncusu Anthony Stokes'u transfer etti.
Spor Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 09:51 Kaynak: AA
Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor
, İrlandalı forvet oyuncusu Anthony Stokes'u transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, mavi-lacivertlilerin 30 yaşındaki forvet oyuncusu Stokes ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Anthony Stokes'un, takımın Bolu
'daki kampına katılacağı bildirildi.
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