Son Dakika Haberleri: Adana Demirspor'a İrlandalı forvet
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Adana Demirspor'a İrlandalı forvet

5 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor, İrlandalı forvet oyuncusu Anthony Stokes'u transfer etti.

Adana Demirspor'a İrlandalı forvet, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor, İrlandalı forvet oyuncusu Anthony Stokes'u transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, mavi-lacivertlilerin 30 yaşındaki forvet oyuncusu Stokes ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Anthony Stokes'un, takımın Bolu'daki kampına katılacağı bildirildi.
Adana Demirspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 09:51 Kaynak: AA
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