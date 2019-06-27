Son Dakika Haberleri: Adana Demirspor'a Suriyeli orta saha
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Adana Demirspor'a Suriyeli orta saha

13 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor, Suriyeli orta saha oyuncusu Aias Aosman'ı kadrosuna kattı.

Adana Demirspor'a Suriyeli orta saha, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor, Suriyeli orta saha oyuncusu Aias Aosman'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Aias Aosman'la sözleşme imzalandığı belirtildi.
Son olarak Dinamo Dresden forması giyen Aosman'ın, daha önce FC Köln ve Regensburg takımlarında da oynadığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:33 Kaynak: AA
Adana Demirspor, Spor
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