Adana Demirspor'a Suriyeli orta saha
13 dakika önce
Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor, Suriyeli orta saha oyuncusu Aias Aosman'ı kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:33 Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor
, Suriyeli orta saha oyuncusu Aias Aosman'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Aias Aosman'la sözleşme imzalandığı belirtildi.
Son olarak Dinamo Dresden
forması giyen Aosman'ın, daha önce FC Köln
ve Regensburg
takımlarında da oynadığı belirtildi.
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