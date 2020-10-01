Adana Demirspor, Adana derbisini kazanmak istiyor - Son Dakika

Adana Demirspor, Adana derbisini kazanmak istiyor

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Adanaspor derbisi öncesinde yaptığı açıklamada, "4 yıl üst üste şampiyon olan Galatasaray kötü bir Fenerbahçe ile oynadığı zaman gol yiyip yenilebiliyor.

Adana Demirspor, Adana derbisini kazanmak istiyor, System.String[]

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Adanaspor derbisi öncesinde yaptığı açıklamada, "4 yıl üst üste şampiyon olan Galatasaray kötü bir Fenerbahçe ile oynadığı zaman gol yiyip yenilebiliyor. Onun için derbiler hafife alınmaz zor maçlardır" dedi.

Adana Demirspor Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Murat Sancak, "Derbilerde sonuçlarda belli olmaz. Kazanmak için çıkacağız, beraberlik bile değil. Onlarda eminim öyle düşünüyor. Derbi belli olmuyor, bir bakıyorsun 4 yıl üst üste şampiyon olan Galatasaray, kötü bir Fenerbahçe ile oynadığı zaman gol yiyip yenilebiliyor. Derbiler böyle yani. Onun için derbiler hafife alınmaz zor maçlardır" dedi.

"Transfer bitti, aç gözlü olmanın bir alemi yok"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, transferlerle ilgili konuşarak, "Transfer bitti, bu saatten sonra şımarmanın bir anlamı yok. Aç gözlü olmanın da bir alemi yok. Tüm futbolculara baktığımız zaman iki tane takım çıkarabilecek durumdayız şu anda. Tabi hazır olmayan oyuncular var. Onları da milli takım arasından sonra dört dörtlük hazır olduktan sonra yolumuza bakacağız. Ama transfer bitti. Belki bir kişi oyuncu fazlalık olabilir onlarda kalmak isterse kalır gitmek isteyen olabilir" diye konuştu.

"Nedensiz kimseyi takımdan göndermem"

3 futbolcuyu gönderdiklerini dile getiren Sancak, "Aosman, Carayol ve Samet Ali'den kulüp bulmalarını istedik. Yarın bir gün kulüp bulamayıp gelebilirler. Ama 24 kişilik kadro içerisinde olmayacaklar. Ahengi bozamayız. Bir futbolcuyu gönderiyorsak nedeni vardır. Nedensiz hiç kimseyi göndermem, kimseye de haksızlık yaptırmam. Hoca, yöneticilerde haksızlık yapamaz. Bir futbolcunun gitmesine karar verdiysek muhakkak altında bir nedeni vardır. Her nedeni de açıklayacak durumumuz yok. Bazı şeylerin aile içinde kalması gerekiyor" ifadelerini kullandı

" Volkan Şen'in 400 bin Euro'luk sorunu var"

Volkan Şen'in antrenmanlara başladığı söyleyen Sancak, "Volkan Fenerbahçe'den ayrılırken 700 bin Euro bonservisini alarak ayrıldı. Geçen sene Fenerbahçe ile anlaşmıştı, 300 bin Euro'yu biz ödedik. Bu seneden 400 bin Euro'luk sorunu var, onun bizimle alakası yok. Volkan'ı ilgilendiren bir şey onu da yakın zamanda çözer. Kadroda olacağını düşünüyorum" dedi.

"Şampiyonluk yolunda iyi Volkana ihtiyaç var"

Murat Sancak, iyi bir Volkan'a bu takımın ihtiyacı olduğunu söyleyerek, "Sakat, yüzde 50 ile oynayan bir Volkan'a ihtiyacı yok. Yüzde 70'lerde oynayan Volkan'a bu takımının şampiyonluk yolunda ihtiyacı var" diye konuştu.

Adanaspor'un, Samet Ali'yi istediğini ifade eden Sancak, "Ama her şeyin bir bedeli var. Biz Göztepe'ye para ödedik, öyle aldık. Bayram başkandan da isteyeceğiz. Çünkü ben onun kalecisini istedim, benden 1 milyon Euro istediğine göre bizde isteyebiliriz en doğal hakkımız. Fiyatı ise aldığımız bonservise veririz. Yabancı takım değil sonuçta" dedi. - ADANA

Adana Demirspor, Adana derbisini kazanmak istiyor
Adana Demirspor, Adana derbisini kazanmak istiyor

Adana Demirspor, Murat Sancak, Fenerbahçe, Şampiyon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 11:11 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Adana Demirspor, Adana derbisini kazanmak istiyor - Son Dakika Spor

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