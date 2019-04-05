Adana Demirspor, Afyon Yolcusu

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında 7 Nisan
Pazar günü deplasmanda Afjet Afyonspor ile karşılaşacak Adana Demirspor
, hazırlıklarını sürdürüyor. Mavi-lacivertliler bugün kara yoluyla Afyon'a hareket edecek.
Adana Demirspor Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ümit Özat
yönetiminde 10.30'da başlayan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.
Antrenmana sakatlığı bulunan Kosecki ve Hakan Bilgiç katılmadı. Mavi-lacivertliler Afjet Afyonspor maçı hazırlıklarını yarın Afyon'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Afyon Programı
Adana'daki hazırlıklarını tamamlayan Adana Demirspor, bugün saat 14.00'te kara yoluyla Afyon'a hareket edecek.
Sakatlığı nedeniyle ülkesinde tedavi gören Jakub Kosecki, Osmanlıspor maçında sakatlanan Hakan Bilgiç'in yanı sıra kart cezalısı olan Mickael Pote kafilede yer almayacak. - ADANA