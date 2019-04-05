Son Dakika Haberleri: Adana Demirspor, Afyon Yolcusu

Adana Demirspor, Afyon Yolcusu

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında 7 Nisan Pazar günü deplasmanda Afjet Afyonspor ile karşılaşacak Adana Demirspor, hazırlıklarını sürdürüyor.

Adana Demirspor, Afyon Yolcusu, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında 7 Nisan Pazar günü deplasmanda Afjet Afyonspor ile karşılaşacak Adana Demirspor, hazırlıklarını sürdürüyor. Mavi-lacivertliler bugün kara yoluyla Afyon'a hareket edecek.

Adana Demirspor Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ümit Özat yönetiminde 10.30'da başlayan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana sakatlığı bulunan Kosecki ve Hakan Bilgiç katılmadı. Mavi-lacivertliler Afjet Afyonspor maçı hazırlıklarını yarın Afyon'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Afyon Programı

Adana'daki hazırlıklarını tamamlayan Adana Demirspor, bugün saat 14.00'te kara yoluyla Afyon'a hareket edecek.

Sakatlığı nedeniyle ülkesinde tedavi gören Jakub Kosecki, Osmanlıspor maçında sakatlanan Hakan Bilgiç'in yanı sıra kart cezalısı olan Mickael Pote kafilede yer almayacak. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:12 Kaynak: İHA

Afyon, Adana Demirspor, Adana, Spor
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