Adana Demirspor, Alanyaspor'dan Emircan Altıntaş'ı kiraladı - Son Dakika

Adana Demirspor, Alanyaspor'dan Emircan Altıntaş'ı kiraladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Aytemiz Alanyaspor'dan Emircan Altıntaş'ı bir yıllığına kiraladı.

Adana Demirspor, Alanyaspor'dan Emircan Altıntaş'ı kiraladı, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Aytemiz Alanyaspor'dan Emircan Altıntaş'ı bir yıllığına kiraladı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, mavi-lacivertlilerin 25 yaşındaki Emircan Altıntaş ile sözleşme imzaladığı belirtildi.

Satın alma opsiyonu ile bir yıllığına kiralık olarak kadroya dahil edilen Emircan, sağ kanatta görev yapıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, Aytemiz Alanyaspor, Adana Demirspor, Altıntaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 21:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adana Demirspor, Alanyaspor'dan Emircan Altıntaş'ı kiraladı - Son Dakika Spor

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