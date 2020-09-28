Adana Demirspor, Alanyaspor'dan Emircan Altıntaş'ı kiraladı
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Aytemiz Alanyaspor'dan Emircan Altıntaş'ı bir yıllığına kiraladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Aytemiz Alanyaspor'dan Emircan Altıntaş'ı bir yıllığına kiraladı.
Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, mavi-lacivertlilerin 25 yaşındaki Emircan Altıntaş ile sözleşme imzaladığı belirtildi.
Satın alma opsiyonu ile bir yıllığına kiralık olarak kadroya dahil edilen Emircan, sağ kanatta görev yapıyor.
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