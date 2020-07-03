Adana Demirspor, Altay maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika

Adana Demirspor, Altay maçı hazırlıklarına devam ediyor

- Adana Demirspor, Altay maçı hazırlıklarına devam ediyor Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlıpınar: "Erzurum'dan döndüğümüzde şehir yanıyordu, şampiyonluk öncesi fragman yaşattılar" Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 32.

- Adana Demirspor, Altay maçı hazırlıklarına devam ediyor

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Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlıpınar:

" Erzurum'dan döndüğümüzde şehir yanıyordu, şampiyonluk öncesi fragman yaşattılar"

ADANA - Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 32. haftasında sahasında karşılaşacağı Altay müsabakası hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Teknik Direktör Cüneyt Dumlıpınar yönetiminde Aytaç Durak Tesisleri'nde gerçekleştiren antrenman, 1 saat 40 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, Altay maçını taktik çalışmalarıyla son buldu. Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak ve kulüp yöneticileri Altay maçı hazırlıklarını izledi.

Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Cüneyt Dumlupınar, "6 haftalık bir sezon oynuyoruz etap etap gidiyoruz. Bunu her fırsatta söylüyorum. Osmanlıyı geçtik, Giresun'u geçtik. Erzurumspor maçı bizim için finaldi. Hak edilmiş bir galibiyet aldık. Oyuncularımızı performanslarından oldukça memnunum. Sadece oynayan değil, sonradan oyuna giren oyuna girmeyen ve kadroda olmayan bütün oyuncularımız katkı sağlıyor. Şampiyonluğu yürekten istiyor. Sadece takım halinde değil, başkanımız yöneticilerimiz bütün antrenmanlarda ve kamplarda bizimle beraberler, bizi yalnız bırakmıyorlar" diye konuştu.

"Şampiyonluk öncesi fragman yaşattılar"

Erzurum'dan döndüklerinde şehrin yandığını belirleten Cüneyt Dumlupınar," Taraftarımız, şampiyonluk öncesi fragman yaşattılar. Özellikle yabancı oyuncularımız, gerçekten nerede olduklarını şehrin ne istediğini zaten biliyordu, daha da iyi kavradılar. Erzurum maçı öncesi şehir olarak oynayacağız demiştim ve bütün şehir olarak oynadık" diye konuştu.

Dumlupınar son olarak, "Altay maçının çalışmalarına başladık, bundan sonra oynayacağımız tek final maçı var. Pazar günü oynayacağımız Altay maçı, ne istediğimizi biliyoruz. Kendimizden emin ve netiz, biz iyi bir takımız. Allah nasip ederse Altay maçını da geçeceğiz" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Erzurum, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 20:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Adana Demirspor, Altay maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika Spor
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