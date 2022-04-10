SPOR Adana Demirspor-Altay maçının ardından - Son Dakika
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SPOR Adana Demirspor-Altay maçının ardından

10.04.2022 18:59

Adana Demirspor-Altay maçının ardındanAnıl ATAR / ADANA,(DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Adana Demirspor, sahasında ağırladığı Altay'ı 3-1 mağlup etti.

Adana Demirspor- Altay maçının ardından

Anıl ATAR/ ADANA,(DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Adana Demirspor, sahasında ağırladığı Altay'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Altay Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz karşılaşmayı değerlendirdi.

Galibiyetten ötürü mutlu olduğunu ifade eden Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "İlk yarıda çok güzel oynadık. Bu nedenle çocukları tebrik etmek istiyorum. Maçın 2'nci yarısı bizim için çok farklı oldu. Takım oyunundan uzaklaştık ve bloklar arasındaki mesafe açıldı. Zaten farkı da hemen hissettik. Maçı galibiyetle bitirmek önemliydi. Bu yüzden çok mutluyum" diye konuştu.

SEFER YILMAZ: HAKSIZ BİR PENALTIYLA MAÇ 3-1'E GELDİ

Ev sahibi ekibin karşılaşmaya baskılı başladığını söyleyen Altay Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, "İlk çeyrekten sonra baskıyı kurduk ve gerçek oyunumuzu oynamaya başladık. Bir tane de yüzde 100'lük gol pozisyonuna girdik. Şanssız bir şekilde savunmamızın en iyi oyuncusu Thiam'ın sakatlandığı sırada bir iletişim eksikliği nedeniyle kalemizde golü gördük. O moral bozukluğuyla birlikte duran toptan ikinci golü yedik ve maalesef 2-0 ile devre arasına girdik. Gerekli değişikliklerle 2'nci yarıya başladık ve golü de bulduk. Son dakikalarda buradan puan veya puanlarla ayrılabilirdik ancak haksız bir penaltıyla maç 3-1'e geldi. Önümüzdeki maçları kazanarak lige tutunmaya çalışacağız" dedi.

SPOR Adana Demirspor-Altay maçının ardından
SPOR Adana Demirspor-Altay maçının ardından
SPOR Adana Demirspor-Altay maçının ardından
SPOR Adana Demirspor-Altay maçının ardından
SPOR Adana Demirspor-Altay maçının ardından

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Kaynak: DHA

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