Adana Demirspor Asbaşkanı Çalık son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar , Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak da katıldı. - ADANA

Çalık için bugün önce tesislerde anma töreni düzenlendi. Törenin ardından Kabasakal Mezarlığı'na götürülen Çalık'ın naaşı öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

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