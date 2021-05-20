Adana Demirspor Asbaşkanı Şentürk Çalık, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bir süredir Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde Kovid-19 servisi yoğun bakımında tedavi gören Çalık, yaşamını yitirdi.

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