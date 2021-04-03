Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, 421 gün sonra tekrar tribünde
03.04.2021 20:49
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, 421 gün hak mahrumiyetinin bitmesinin ardından takımını desteklemek için protokol tribününde yerini aldı.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, 421 gün hak mahrumiyetinin bitmesinin ardından takımını desteklemek için protokol tribününde yerini aldı.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, Ekim 2019 ayında Adana'da oynanan Menemenspor maçında sahaya girdiği için 421 gün hak mahrumiyeti aldı. Cezası sona eren başkan Sancak, TFF 1'inci Lig'in 28'inci haftasında Adana Demirspor - Ankara Keçiörengücü maçını takip etmek için protokol tribününde yerini aldı.
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