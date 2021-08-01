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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe'den özür diledi - Son Dakika

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe'den özür diledi

01.08.2021 16:17
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe'den özür diledi, System.String[]

Adana Demirpor Kulübü Başkanı Murat Sancak, dün yeni transferleri Balotelli'yi havalimanında karşılayan mavi-lacivertli taraftarların, Fenerbahçe Kulübü'ne karşı yapılan kötü tezahüratlardan dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, sarı-lacivertli camiadan özür diledi.

Adana Demirpor Kulübü Başkanı Murat Sancak, dün yeni transferleri Balotelli'yi havalimanında karşılayan mavi-lacivertli taraftarların, Fenerbahçe Kulübü'ne karşı yapılan kötü tezahüratlardan dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, sarı-lacivertli camiadan özür diledi.

Başkan Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarı. Dün Balotelli'ye havaalanında yapılan karşılamada, ülkemizin değerli kulübüne yapılan küfür beni derinden üzmüş olup, tekrarı yaşanmaması adına herkesin duyarlı olmasını rica ediyorum. Bundan dolayı ben Fenerbahçe camiasından özür dilerim" dedi. - ADANA

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe'den özür diledi

Adana Demirspor, Murat Sancak, Fenerbahçe, Balotelli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe'den özür diledi - Son Dakika Spor


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