Son Dakika Haberleri: Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: "Transferleri İnce Eleyip Sık Dokuyarak Yapacağız"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: "Transferleri İnce Eleyip Sık Dokuyarak Yapacağız"

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demispor Kulübü Başkanı Murat Sancak, kamuoyunda yer alan transfer dedikodularının gerçeği yansıtmadığını, transfer çalışmaların ince eleyip sık dokuyarak yapacaklarını bildirdi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak:
Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demispor Kulübü Başkanı Murat Sancak, kamuoyunda yer alan transfer dedikodularının gerçeği yansıtmadığını, transfer çalışmaların ince eleyip sık dokuyarak yapacaklarını bildirdi.

Başkan Murat Sancak, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla, transfer dedikodularına yanıt verdi. Sancak, son zamanlarda artan transfer dedikoduları ve duyumlara dayandırılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, bu tür asılsız haberlerin kulübe maddi ve manevi zararlar verdiğini, taraftarların ve kamuoyunun resmi açıklama yapılmadığı sürece itibar etmemesi gerektiğini kaydetti.

Alınan kararlar ve yapılacak transferlerin kendi onayı olmadan asla gerçekleşmeyeceğini belirten Sancak, çalışmaların kendisi ve teknik ekip tarafından ince elenip sık dokunarak yürütüldüğünü açıklayarak, Adana Demirspor taraftarından sabretmelerini ve kendi açıklamaları dışında hiçbir habere itibar etmemesini istedi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:26 Kaynak: İHA

Adana Demirspor, Adana, Spor
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