Adana Demirspor Başkanı Sancak: " Anlımızın akı kadar helaldi bu şampiyonluk" - Son Dakika

Adana Demirspor Başkanı Sancak: " Anlımızın akı kadar helaldi bu şampiyonluk"

10.05.2021 05:25

Adana Demirspor Başkanı Sancak: " Anlımızın akı kadar helaldi bu şampiyonluk" "Bu takıma şapka çıkarılır, bu takım şampiyonluğu hak etmiştir" "Çıkıp düşme olmaması lazım, nasıl 26 yıl çıkmadıysak bir 26 yıl düşmememiz lazım" Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, İzmir'den geldikten...

Adana Demirspor Başkanı Sancak: " Anlımızın akı kadar helaldi bu şampiyonluk"

"Bu takıma şapka çıkarılır, bu takım şampiyonluğu hak etmiştir"

"Çıkıp düşme olmaması lazım, nasıl 26 yıl çıkmadıysak bir 26 yıl düşmememiz lazım"

ADANA - Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, İzmir'den geldikten sonra tesislerde yaptığı açıklamada," Çok anlamlı, 26 yıl şampiyon olmamış bir takımın başkanı olarak süper lige çıktık. Benim için gurur verici" dedi.

Adana Demirspor Kulübü, Menemen deplasmanından sonra üstü açık otobüsle şehir turu attıktan sonra tesislere geldi. Kulüp Başkanı Murat Sancak, gazetecilere yaptığı açıklamada," Çok anlamlı, 26 yıl şampiyon olmamış bir takımın başkanı olarak süper lige çıktık. Benim için gurur verici bir şey. Geçen sene Karagümrük penaltı sonucu elendik. Bu sene iyi başladık, kötü gittik. Sonra Samet hocayla beraber toparladık. Son 12 maçta da yenilmedik. Bileğimiz hakkıyla hem de ilk 6 olan takım Altay hariç. Altay geçen senede başımıza bela olmuştu bu senede oldu. Maalesef böyle ters gelen takımlar oluyor. Diğer üsteki bütün takımları yendik. Lideri 3-0 yendik net bir skor. İkinci olan Samsun'u 2-0 yendik. İstanbul'u 2-0 yendik. Keçiören'i 2-0 yendik. Altınordu'yu 1-0 yendik. Şimdi bu takıma şapka çıkarılır. Bu takım şampiyonluğu hak etmiştir." diye konuştu.

"Sosyal medyada yapılan açıklamalara bakmayın"

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak," Öyle sosyal medyada yapılan açıklamalara falanda bakmayın. Anlımızın akı kadar helaldi bu şampiyonluk. Cevap vermiyorsak terbiyemizden vermiyoruz. Çok ufak göndermeler yapıyoruz ama terbiyemizden dolayı cevap vermiyoruz. Onun için farklı yerlere çekilmesin." Dedi.

"Üç yıldır uçağa binmiyordum, bugün bindim"

Çalışanıyla, yönetimiyle, teknik heyetiyle ve futbolcusuyla mutlu olduklarını dile getiren Murat Sancak," Şehriyle ve taraftarı ile mutluyuz. Bundan daha büyük bir mutluluk yok. Ben üç yıldır uçağa binmiyordum, uçak korkusundan dolayı. Ama bugün bindim. Herhalde bu mutluluk korkuyu da alıyor, durum bu." Şeklinde konuştu.

"Nasıl 26 yıl çıkmadıysak bir 26 yıl düşmememiz lazım"

Süper ligde taraftarlarının beklentisinin çok olduğunu söyleyen Sancak," Böyle bir beklenti içerisine girmesinler şimdiden söyleyeyim. Önce biz Süper Lig'de kalıcı olacağız. Öyle şampiyonluk, Avrupa hedefimiz yok. Önce iyi bir kadro. Ekip zaten çalışmalar yapıyor. İyi bir kadro kuracağız, iki üç yıl sonra bakarız. Ama önce bir kalıcı olacağız. Öyle çıkıp düşme olmaması lazım. Nasıl 26 yıl çıkmadıysak bir 26 yıl düşmemiz lazım" dedi.

Adana Demirspor Başkanı Sancak: Anlımızın akı kadar helaldi bu şampiyonluk
Adana Demirspor Başkanı Sancak: Anlımızın akı kadar helaldi bu şampiyonluk
Adana Demirspor Başkanı Sancak: Anlımızın akı kadar helaldi bu şampiyonluk
Adana Demirspor Başkanı Sancak: Anlımızın akı kadar helaldi bu şampiyonluk

Adana Demirspor, Murat Sancak, İzmir, Şapka, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Adana Demirspor Başkanı Sancak: ' Anlımızın akı kadar helaldi bu şampiyonluk' - Son Dakika Spor


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