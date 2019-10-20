Son Dakika Haberleri: Adana Demirspor Başkanı Sancak görevi bırakıyor
Son Dakika Spor Adana Demirspor Başkanı Sancak görevi bırakıyor

Adana Demirspor Başkanı Sancak görevi bırakıyor

1 saat önce

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da kulüp başkanı Murat Sancak, dün deplasmanda Hatayspor'a 2-1 yenilmelerinin ardından görevini bırakacağını açıkladı.

Adana Demirspor Başkanı Sancak görevi bırakıyor, System.String[]

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da kulüp başkanı Murat Sancak, dün deplasmanda Hatayspor'a 2-1 yenilmelerinin ardından görevini bırakacağını açıkladı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarı, başkanlığı aldığım günden itibaren tek bir hedefim vardı, siz değerli taraftarı mutlu etmek ve Adana Demirspor'u Süper Lig'e çıkartmaktı. Ailemi, dostlarımı, işlerimi ihmal etme pahasına ama olmadı, olmuyor. Bu nedenle affınızı rica ediyorum. En yakın zamanda kongreyi yapıp, Adana Demirspor'u şampiyonluğa taşımak isteyen iyi bir yönetime devredip ve her daim Adana Demirsporlu olmaya ve desteklemeye devam edeceğime belirtmek istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Hatayspor, Adana, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:35 Kaynak: DHA
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