Adana Demirspor Başkanı Sancak: Messi transferinden vazgeçtik

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe karşılaşması öncesi samimi açıklamalarda bulundu. Beyaz TV'ye konuşan Sancak, "Fenerbahçe'yi eskiden severdim. Eskiden Fenerbahçe taraftarıydım. Şimdi iliklerimize kadar Adana Demirsporluyuz. Kusura bakmasınlar, inşallah yeneceğiz" dedi.

"BALOTELLİ YOLUMUZU AÇTI"

Balotelli transferi hakkında Sancak, "Balotelli transferi marketing açısından çok önemli. Ondan sonra birçok futbolcu bize gelmek istedi. Önemli iş yaptık. TFF'nin bize ekstra para vermesi lazım" ifadelerini kullandı.

"MESSİ'YE TEKLİF YAPACAKTIK"

Murat Sancak Messi hakkında da dikkat çekici itirafta bulundu. Sancak, "Az daha teklif yapacaktık. Metin Korkmaz 'Ağabey gel Messi'ye 15 milyon euro verelim' dedi bana. Ben de 'Peki ya kabul ederse' diye yanıt verdim. Sonuçta limit var" diye konuştu.