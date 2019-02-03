Adana Demirspor Başkanı Sancak: "Yılmaz Vural ile Yolları Ayırdık"
1 saat önce
ADANA Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, teknik direktör Yılmaz Vural ile yolları ayırdıklarını belirterek, "Çok isterdik Türkiye'nin önemli isimlerinden Yılmaz Vural ile başarıya ulaşalım ama olmayınca olmuyor maalesef" dedi.
ADANA Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, teknik direktör Yılmaz Vural
ile yolları ayırdıklarını belirterek, "Çok isterdik Türkiye
'nin önemli isimlerinden Yılmaz Vural ile başarıya ulaşalım ama olmayınca olmuyor maalesef" dedi.
Ligde önceki gün sahasında konuk ettiği Gazişehir Gaziantep
FK'yı 3-2 mağlup eden Adana Demirspor
'da teknik direktör Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı. Konuya ilişkin kentteki bir otelde basın toplantısı düzenleyen Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, takımın ilk iki potasından uzaklaştığını ve yönetim kurulu olarak da gelinen noktada ümitlerin azaldığını gördüklerini kaydetti.
Başkan Sancak, Yılmaz Vural'a ve teknik ekibine verdiği emekler için teşekkür ederek, "Çok isterdik Türkiye'nin önemli isimlerinden Yılmaz Vural ile bu başarıya ulaşalım ama olmayınca olmuyor maalesef. Olmadığını tüm kamuoyu görmüş durumundadır. Bundan sonraki teknik direktörlük hayatında başarılar dileriz" diye konuştu.
- Adana
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:54 Kaynak: DHA
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