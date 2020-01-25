Adana Demirspor, Boluspor maçının tribün gelirini deprem bölgesine gönderecek - Son Dakika

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Adana Demirspor, Boluspor maçının tribün gelirini deprem bölgesine gönderecek
6 saat önce
TFF 1. Lig'de yarın sahasında Boluspor ile karşılaşacak Adana Demirspor, maçın tribün gelirini, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgede zarar gören vatandaşlara ulaştıracak.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:52 Kaynak: AA
TFF 1. Lig'de yarın sahasında Boluspor ile karşılaşacak Adana Demirspor, maçın tribün gelirini, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgede zarar gören vatandaşlara ulaştıracak.
Kulüpten yapılan açıklamada, deprem nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi.
Taraftara da çağrıda bulunulan açıklamada, "Yarın Boluspor ile yapılacak müsabakanın gelirleri Elazığ'da yaşanan depremde zarar gören vatandaşlarımıza yardım amaçlı kullanılacaktır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." denildi.
Adana Demirspor ile Boluspor, yarın saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.
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