Adana Demirspor, Boluspor maçının tribün gelirini deprem bölgesine gönderecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana Demirspor, Boluspor maçının tribün gelirini deprem bölgesine gönderecek - Son Dakika

Adana Demirspor, Boluspor maçının tribün gelirini deprem bölgesine gönderecek

6 saat önce

TFF 1. Lig'de yarın sahasında Boluspor ile karşılaşacak Adana Demirspor, maçın tribün gelirini, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgede zarar gören vatandaşlara ulaştıracak.

Adana Demirspor, Boluspor maçının tribün gelirini deprem bölgesine gönderecek, System.String[]

TFF 1. Lig'de yarın sahasında Boluspor ile karşılaşacak Adana Demirspor, maçın tribün gelirini, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgede zarar gören vatandaşlara ulaştıracak.

Kulüpten yapılan açıklamada, deprem nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Taraftara da çağrıda bulunulan açıklamada, "Yarın Boluspor ile yapılacak müsabakanın gelirleri Elazığ'da yaşanan depremde zarar gören vatandaşlarımıza yardım amaçlı kullanılacaktır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." denildi.

Adana Demirspor ile Boluspor, yarın saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:52 Kaynak: AA
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