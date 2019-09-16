Son Dakika Haberleri: Adana Demirspor - Bursaspor maçının bilet fiyatları açıklandı
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Adana Demirspor - Bursaspor maçının bilet fiyatları açıklandı

1 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un, ligin 5. haftasında evinde Bursaspor ile oynayacağı maçın bilet fiyatları belli oldu.

Adana Demirspor - Bursaspor maçının bilet fiyatları açıklandı, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un, ligin 5. haftasında evinde Bursaspor ile oynayacağı maçın bilet fiyatları belli oldu.


21 Eylül Cumartesi saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maçın biletleri bugün satışa çıktı. Adana Demirspor kulübünden yapılan açıklamada, mücadelede en düşük bilet fiyatının 10 TL olduğu belirtildi. Maçın bilet fiyatları ise kale arkası 10 TL, maraton 20 TL ve kapalı tribün ise 30 TL olarak belirlendi. - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Bursaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:28 Kaynak: İHA
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