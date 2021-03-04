"Adana Demirspor Coin"in fiyatı 1 lira olarak belirlendi
04.03.2021 21:17
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile Bitexen Teknoloji iş birliğiyle, oluşturulan kripto para "Adana Demirspor Coin"in para cinsinden değeri 1 lira olarak belirlendi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile Bitexen Teknoloji iş birliğiyle, oluşturulan kripto para "Adana Demirspor Coin"in para cinsinden değeri 1 lira olarak belirlendi.
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"1 ADS Coin = 1 lira olarak değerli taraftarlarımızın kullanımına sunduğumuz ADS Coin, mevcut aşamada kulübümüz haricinde hiçbir alanda kullanılabilecek bir meta olmadığından taraftarlarımız kendilerine kulüp yönetiminin bir parçası gibi hissedebilecek ve taraftarlık kavramının boyutunu da değiştireceklerdir. "
Son Dakika Bakan Akar: İlk bilgilere göre helikopter kazası olumsuz hava şartları nedeniyle oldu Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil'in 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor Yüreğimizi yakan helikopter kazasında şehitlerimizin kimlikleri belli oldu Christoph Daum, Fenerbahçe'nin Antalya ile berabere kaldığı maçın ardından İstanbul paylaşımı yaptı Eşini ve kızını kaynar suyla haşlayan kocanın 'kazara oldu' savunmasına hakimden tepki Zehirli denizanasının soktuğu 17 yaşındaki genç yaşam mücadelesini kaybetti 8 yaşındaki Fortnite oyuncusu, 33 bin dolarlık anlaşma imzaladı! Ailesine kurşun yağdırdı! Eşi öldü, çocukları yaralı, baldızının yüzü tanınmayacak halde