Adana Demirspor'da 2 ayrılık!
6 saat önce
Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu ve teknik heyetin aldığı karar sonucunda, Orhan Taşdelen ve Hakan Bilgiç'in sözleşmelerinin feshedilmesine karar verildiği belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu ve teknik heyetin aldığı karar sonucunda, Orhan Taşdelen ve Hakan Bilgiç'in sözleşmelerinin feshedilmesine karar verildiği belirtildi.
Orhan sol bek, Hakan sağ bek mevkisinde görev yapıyordu.
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:18
Yargıtay, kirayı zamanında ödemeyen kiracıya faiz uygulanması gerektiğine hükmetti Galatasaray'ın mahkemesi ertelendi Kasımpaşa'da yeni kaptan Quaresma oldu Oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne ilişkin davada karar verildi