Son Dakika Haberleri: Adana Demirspor'da 2 ayrılık!
Son Dakika Spor Adana Demirspor'da 2 ayrılık!

Adana Demirspor'da 2 ayrılık!

6 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu ve teknik heyetin aldığı karar sonucunda, Orhan Taşdelen ve Hakan Bilgiç'in sözleşmelerinin feshedilmesine karar verildiği belirtildi.

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Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu ve teknik heyetin aldığı karar sonucunda, Orhan Taşdelen ve Hakan Bilgiç'in sözleşmelerinin feshedilmesine karar verildiği belirtildi.


Orhan sol bek, Hakan sağ bek mevkisinde görev yapıyordu.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Orhan Taşdelen, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:18 
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