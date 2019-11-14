Adana Demirspor'da 2 futbolcunun sözleşmesi feshedildi
6 saat önce
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da, futbolcular Orhan Taşdelen ve Hakan Bilgiç'in sözleşmelerinin feshedildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:44 Kaynak: AA
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da, futbolcular Orhan Taşdelen ve Hakan Bilgiç'in sözleşmelerinin feshedildiği bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu ve teknik heyetin aldığı karar sonucunda, Orhan Taşdelen ve Hakan Bilgiç'in sözleşmelerinin feshedilmesine karar verildiği belirtildi.
Orhan sol bek, Hakan sağ bek mevkisinde görev yapıyordu.
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