Son Dakika Haberleri: Adana Demirspor'da 2 futbolcunun sözleşmesi feshedildi
Son Dakika Spor Adana Demirspor'da 2 futbolcunun sözleşmesi feshedildi

Adana Demirspor'da 2 futbolcunun sözleşmesi feshedildi

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da, futbolcular Orhan Taşdelen ve Hakan Bilgiç'in sözleşmelerinin feshedildiği bildirildi.

Adana Demirspor'da 2 futbolcunun sözleşmesi feshedildi, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da, futbolcular Orhan Taşdelen ve Hakan Bilgiç'in sözleşmelerinin feshedildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu ve teknik heyetin aldığı karar sonucunda, Orhan Taşdelen ve Hakan Bilgiç'in sözleşmelerinin feshedilmesine karar verildiği belirtildi.

Orhan sol bek, Hakan sağ bek mevkisinde görev yapıyordu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Orhan Taşdelen, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:44 Kaynak: AA
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