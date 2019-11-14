Son Dakika Haberleri: Adana Demirspor'da 2 futbolcunun sözleşmesi feshedildi
Son Dakika Spor Adana Demirspor'da 2 futbolcunun sözleşmesi feshedildi

Adana Demirspor'da 2 futbolcunun sözleşmesi feshedildi

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da yönetim kurulu ve teknik heyetin kararı doğrultusunda Orhan Taşdelen ve Hakan Bilgiç'in sözleşmelerinin tek taraflı feshedildiği açıklandı.

Adana Demirspor'da 2 futbolcunun sözleşmesi feshedildi, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da yönetim kurulu ve teknik heyetin kararı doğrultusunda Orhan Taşdelen ve Hakan Bilgiç'in sözleşmelerinin tek taraflı feshedildiği açıklandı.


Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu ve teknik heyetin aldığı karar sonucunda, Orhan Taşdelen ve Hakan Bilgiç'in sözleşmelerinin feshedilmesine karar verildiği belirtildi.


Orhan sol bek, Hakan ise sağ bek mevkiinde oynuyordu. - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Orhan Taşdelen, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yargıtay, kirayı zamanında ödemeyen kiracıya faiz uygulanması gerektiğine hükmetti
Galatasaray'ın mahkemesi ertelendi Kasımpaşa'da yeni kaptan Quaresma oldu Oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne ilişkin davada karar verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 22:57:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana Demirspor'da 2 futbolcunun sözleşmesi feshedildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]