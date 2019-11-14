Adana Demirspor'da 2 futbolcunun sözleşmesi feshedildi
6 saat önce
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da yönetim kurulu ve teknik heyetin kararı doğrultusunda Orhan Taşdelen ve Hakan Bilgiç'in sözleşmelerinin tek taraflı feshedildiği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:22 Kaynak: İHA
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da yönetim kurulu ve teknik heyetin kararı doğrultusunda Orhan Taşdelen ve Hakan Bilgiç'in sözleşmelerinin tek taraflı feshedildiği açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu ve teknik heyetin aldığı karar sonucunda, Orhan Taşdelen ve Hakan Bilgiç'in sözleşmelerinin feshedilmesine karar verildiği belirtildi.
Orhan sol bek, Hakan ise sağ bek mevkiinde oynuyordu. - ADANA
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