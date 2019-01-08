Adana Demirspor'da 4 Oyuncu, Milli Takım Karmasına Davet Edildi
1 saat önce
Adana Demirspor'dan 4 oyuncu, İstanbul'da gerçekleşecek ve 23 yaş altı futbolculardan oluşacak milli takım karmasına davet edildi.
Adana Demirspor
'dan 4 oyuncu, İstanbul
'da gerçekleşecek ve 23 yaş altı futbolculardan oluşacak milli takım karmasına davet edildi.
Spor Toto 1. Lig ve TFF
2. Lig kulüplerinin 23 yaş altı futbolcularından oluşacak karma takımlar, 8-9 Ocak 2019 tarihlerinde Riva
'daki TFF Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanacak maçlarda karşı karşıya gelecek.
A Milli Takım oyuncu havuzunu genişletmek amacıyla Teknik Direktör Mircea Lucescu
'nun talebi üzerine düzenlenen organizasyon A, Ümit ve Genç
Milli Takım antrenörlerinin ortak koordinasyonuyla gerçekleştirilecek.
Organizasyona Adana Demirspor'dan Berk Yıldız
, Tayyib Talha Sanuç, Erdal Öztürk
ve Adil Demirbağ davet edildi. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:54 Kaynak: İHA
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