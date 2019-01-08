Son Dakika Haberleri: Adana Demirspor'da 4 Oyuncu, Milli Takım Karmasına Davet Edildi

Adana Demirspor'da 4 Oyuncu, Milli Takım Karmasına Davet Edildi

1 saat önce

Adana Demirspor'dan 4 oyuncu, İstanbul'da gerçekleşecek ve 23 yaş altı futbolculardan oluşacak milli takım karmasına davet edildi.

Adana Demirspor'da 4 Oyuncu, Milli Takım Karmasına Davet Edildi, System.String[]
Adana Demirspor'dan 4 oyuncu, İstanbul'da gerçekleşecek ve 23 yaş altı futbolculardan oluşacak milli takım karmasına davet edildi.

Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig kulüplerinin 23 yaş altı futbolcularından oluşacak karma takımlar, 8-9 Ocak 2019 tarihlerinde Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanacak maçlarda karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım oyuncu havuzunu genişletmek amacıyla Teknik Direktör Mircea Lucescu'nun talebi üzerine düzenlenen organizasyon A, Ümit ve Genç Milli Takım antrenörlerinin ortak koordinasyonuyla gerçekleştirilecek.

Organizasyona Adana Demirspor'dan Berk Yıldız, Tayyib Talha Sanuç, Erdal Öztürk ve Adil Demirbağ davet edildi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:54 Kaynak: İHA

İstanbul, Adana Demirspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'ta Buzdan Kayan Bir Vatandaş Bacağını Kırdı Havalimanlarının 2019 Otopark Tarifeleri Belli Oldu! İşte İl İl Havalimanı Otopark Ücretleri

Devlet Bahçeli: Fırat'ın Doğusu Fitnenin Boynudur, Bu Boyun Vurulmalıdır Arda Turan'ın Piyasa Değeri 33,5 Milyon Euro Düştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 12:44:45. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana Demirspor'da 4 Oyuncu, Milli Takım Karmasına Davet Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]