Adana Demirspor'da Anderson futbolu bıraktı

Geçtiğimiz yaz döneminin en büyük transfer bombasını patlatan Adana Demirspor, 9 yıl Manchester United forması giyen ve Brezilyalı Milli Takımı'na kadar yükselen Anderson'u kadrosuna katmıştı.



Güney ekibinde senelik 600 bin Euro (3.4 milyon TL) ücret alacak olan tecrübeli futbolcu, 3 senelik sözleşmeye imza atmıştı. Fakat işler hiç yolunda gitmedi. Anderson Adana Demirspor'a, Adana Demirspor da Anderson'a hiçbir şey katamadı.



4 Premier Lig, 3 Şampiyonlar Ligi finalinin 1'inde kupa kaldıran Anderson'un peşini sakatlıklar bırakmadı. Fazla kiloları nedeniyle formaya hasret kalan Anderson, geçtiğimiz sezon ligde sadece 11 maçta forma giyebildi.