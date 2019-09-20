Son Dakika Haberleri: Adana Demirspor'da Anderson futbolu bıraktı
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Adana Demirspor'da Anderson futbolu bıraktı

1 saat önce

Geçtiğimiz yaz döneminin en büyük transfer bombasını patlatan Adana Demirspor, 9 yıl Manchester United forması giyen ve Brezilyalı Milli Takımı'na kadar yükselen Anderson'u kadrosuna katmıştı.

Adana Demirspor'da Anderson futbolu bıraktı, System.String[]

Geçtiğimiz yaz döneminin en büyük transfer bombasını patlatan Adana Demirspor, 9 yıl Manchester United forması giyen ve Brezilyalı Milli Takımı'na kadar yükselen Anderson'u kadrosuna katmıştı.


Güney ekibinde senelik 600 bin Euro (3.4 milyon TL) ücret alacak olan tecrübeli futbolcu, 3 senelik sözleşmeye imza atmıştı. Fakat işler hiç yolunda gitmedi. Anderson Adana Demirspor'a, Adana Demirspor da Anderson'a hiçbir şey katamadı.


4 Premier Lig, 3 Şampiyonlar Ligi finalinin 1'inde kupa kaldıran Anderson'un peşini sakatlıklar bırakmadı. Fazla kiloları nedeniyle formaya hasret kalan Anderson, geçtiğimiz sezon ligde sadece 11 maçta forma giyebildi.

Manchester United, Adana Demirspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:25 
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