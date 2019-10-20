Son Dakika Haberleri: Adana Demirspor'da başkan Sancak kongre kararı aldı!
Son Dakika Spor Adana Demirspor'da başkan Sancak kongre kararı aldı!

Adana Demirspor'da başkan Sancak kongre kararı aldı!

1 saat önce

Murat Sancak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp olarak en kısa zamanda kongre kararı alacaklarını söyledi.

Adana Demirspor'da başkan Sancak kongre kararı aldı!, System.String[]

Murat Sancak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp olarak en kısa zamanda kongre kararı alacaklarını söyledi.


Kulüp başkanı Sancak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise şunları kaydetti:


"Çok değerli Adana Demirspor taraftarı. Başkanlığı aldığım günden itibaren tek bir hedefim vardı, siz değerli taraftarı mutlu etmek ve Adana Demirspor'u Süper Lig'e çıkartmak. Ailemi, dostlarımı, işlerimi ihmal etme pahasına ama olmadı, olmuyor. Bu nedenle affınızı rica ediyorum. En yakın zamanda kongreyi yapıp, Adana Demirspor'u şampiyonluğa taşımak isteyen iyi bir yönetime devredip her daim Adana Demirsporlu olmaya ve desteklemeye devam edeceğimi belirtmek istiyorum. Hepinizi çok seviyor ve Allah'a emanet olmanızı diliyorum. Hakkınızı helal edin."


Adana Demirspor, Adana, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:20 
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