Adana Demirspor'da Beşiktaş hazırlıkları başladı - Son Dakika

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda, Alanyaspor karşısında forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolculara ise taktik çalışma programı uygulandı.

Öte yandan yeni transferlerden Loic Remy de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

(Umutcan İşledici-İHA)