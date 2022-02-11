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Adana Demirspor'da Beşiktaş hazırlıkları başladı - Son Dakika

Adana Demirspor'da Beşiktaş hazırlıkları başladı

11.02.2022 17:08
Adana Demirspor'da Beşiktaş hazırlıkları başladı

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda, Alanyaspor karşısında forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolculara ise taktik çalışma programı uygulandı.

Öte yandan yeni transferlerden Loic Remy de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

(Umutcan İşledici-İHA)

Adana Demirspor'da Beşiktaş hazırlıkları başladı
Adana Demirspor'da Beşiktaş hazırlıkları başladı
Adana Demirspor'da Beşiktaş hazırlıkları başladı
Adana Demirspor'da Beşiktaş hazırlıkları başladı
Adana Demirspor'da Beşiktaş hazırlıkları başladı
Adana Demirspor'da Beşiktaş hazırlıkları başladı
Adana Demirspor'da Beşiktaş hazırlıkları başladı
Adana Demirspor'da Beşiktaş hazırlıkları başladı
Adana Demirspor'da Beşiktaş hazırlıkları başladı

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Spor Toto Süper Lig, Vincenzo Montella, Adana Demirspor, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adana Demirspor'da Beşiktaş hazırlıkları başladı - Son Dakika


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