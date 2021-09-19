Adana Demirspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, hafta içi oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıkları başladı.

Mavi-lacivertliler, Adana Demirspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde çalıştı.

Montella, antrenman öncesi oyuncuları ile kısa bir toplantı yaparak 3-1 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının değerlendirmesini yaptı. Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de oynayan futbolcular yenilenme idmanı yaptı, diğer oyuncular ise koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. - ADANA