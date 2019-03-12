Adana Demirspor'da, Birevim Elazığspor Hazırlıkları

Adana Demirspor, Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında, 16 Mart Cumartesi günü deplasmanda Birevim Elazığspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Adana Demirspor, Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında, 16 Mart Cumartesi günü deplasmanda Birevim Elazığspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.



Mavi-lacivertliler, kulüp tesislerinde teknik direktör Ümit Özat idaresinde antrenman yaptı.



İdmanda koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.



Hücum ve defans organizasyonlarıyla devam eden antrenman, bireysel ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

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