Son Dakika Haberleri: Adana Demirspor'da, Birevim Elazığspor Hazırlıkları

Adana Demirspor'da, Birevim Elazığspor Hazırlıkları

1 saat önce

Adana Demirspor, Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında, 16 Mart Cumartesi günü deplasmanda Birevim Elazığspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Adana Demirspor'da, Birevim Elazığspor Hazırlıkları, System.String[]
Adana Demirspor, Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında, 16 Mart Cumartesi günü deplasmanda Birevim Elazığspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Mavi-lacivertliler, kulüp tesislerinde teknik direktör Ümit Özat idaresinde antrenman yaptı.

İdmanda koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Hücum ve defans organizasyonlarıyla devam eden antrenman, bireysel ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:15 Kaynak: AA

Adana Demirspor, Elazığspor, Güncel
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