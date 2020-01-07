Adana Demirspor'da borç depremi!

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a eski futbolcuları Efe İnanç nedeniyle 232 bin lira borç çıktığı ortaya çıktı. Kulüp Başkanı Murat Sancak ise borcun kulüp hesaplarında olmadığını söyleyerek, bugün paranın yatırılacağını açıkladı.



Mavi-lacivertli ekipte 2013-2014 sezonunda forma giyen orta saha oyuncusu 39 yaşındaki Efe İnanç, mahkeme kararıyla kulüpten 232 bin lira almaya hak kazandı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ise, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, federasyona transfer yasağına girmemek için soru sorduklarında gelen cevapla borcu öğrendiklerini belirterek, "Değerli Adana Demirspor taraftarları bugün federasyona sorduk transfer yasağına girmemek için. Gelen cevap Efe İnanç diye eski bir futbolcuya mahkeme kararıyla 232 bin borç çıktı. Acı olan şu ki kulübün hesaplarında gözükmüyor. Bu ne iş bilmezlik, bu ne duyarsızlık" açıklamasını yaptı.



Ayrıca Başkan Sancak, paranın bugün yatırılacağını belirterek, "Nasıl bir yönetme biçimi. Yazık, çok yazık. Acaba kendi şirketleri olsa böyle mi yöneteceklerdi? Yetim malı bu, yetim hakkı bu. Tek kelimeyle yazık! Kulüpler niye bu halde anlaşılsın diye kimseye hakkı helal etmiyoruz biline. Not; o parayı da bugün yatırıyorum" dedi.