Adana Demirspor'da çalışmalar sürüyor
1 saat önce
Hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Adana Demirspor günü iki antrenman yaparak geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:17 Kaynak: İHA
Hazırlıklarını Bolu
'da sürdüren Adana Demirspor
günü iki antrenman yaparak geçirdi.
Teknik Direktörü Ümit Özat
nezaretinde yapılan çalışmalarda futbolcuların hırslı ve istekli oldukları gözlendi. Sabah
ve akşam yapılan çalışmalara kamp kadrosunda yer alan tüm futbolcular katıldılar.
Ayak bileğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle 3 gündür antrenmanlara çıkmayan Rassoul'un sağlık ekibi tarafından tedavisi tamamlandı ve başarılı futbolcu takımla birlikte antrenmanlara başladı.
Öte yandan mavi lacivertli takımın başarılı kalecisi Kurtuluş Yurt, 29. yaş gününü takım arkadaşları ile birlikte kutladı.
Öğle yemeğinin ardından yapılan sürpriz doğum günü kutlaması karşısında duygulanan tecrübeli file bekçisini teknik heyet, takım arkadaşları ve kulüp personelleri tebrik ettiler. - ADANA
Galatasaray'da Mitroglou şoku: İstediğiniz takıma gönderin Caner Erkin eşi Şükran Ovalı ile dudak dudağa fotoğrafını yayınladı Yeni aşka yelken açan Tuvana ile Tolga'nın eğlendikleri gecenin ilk karesi ortaya çıktı Emre Mor isyan etti: Gereksiz söylentiler ortaya atmayın