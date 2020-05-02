Adana Demirspor'da çalışmalar tekrar başladı - Son Dakika
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Adana Demirspor'da çalışmalar tekrar başladı

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen antremanlara tekrar başlandı.

Adana Demirspor'da çalışmalar tekrar başladı, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen antremanlara tekrar başlandı.

Mavi-lacivertli kulübün açıklamasına göre, futbolcular sosyal mesafe kuralına uyarak antrenmanlarını yaptı. Oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde topla çalıştı.

Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar yönetiminde gerçekleştirilen idmana, izinli olan Erkan Zengin ve Tarık Çamdal katılmadı.

Tesislere, futbolcular ve personel dışında kimse alınmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 03:26 Kaynak: AA

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