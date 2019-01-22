Adana Demirspor'da Denizlispor Maçı Hazırlıkları
1 saat önce
Adana Demirspor, Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Adana Demirspor, Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mavi-lacivertliler, Aytaç Durak Tesisleri'nde teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde antrenman yaptı. Salonda gerçekleştirilen, ısınma hareketleri, denge ve kuvvet çalışmasıyla başlayan idman, sahada yapılan pas, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik çalışmayla sürdü. İdman, çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.
Adana Demirspor, yarın yapacağı çalışmayla maçın hazırlıklarını sürdürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:02 Kaynak: AA
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