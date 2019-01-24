Adana Demirspor'da Denizlispor Maçı Hazırlıkları

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, deplasmanda Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, deplasmanda Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetiminde Aytaç Durak Tesislerindeki antrenmanda Adana ekibi kondisyon ve taktik çalıştı.



Isınma ve istasyon koşuları ve esneme çalışmalarıyla başlayan antrenmanda pas, dar alanda oyun kontrol ve taktik çalışmaları yapıldı.



Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman tam sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.



Mavi lacivertli ekip, yarın Denizli'de yapacağı idmanla maç hazırlığını tamamlayacak.



Ligde 9. sırada yer alan Adana Demirspor, 26 Ocak'ta saat 13.30'da deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak.

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