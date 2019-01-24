Son Dakika Haberleri: Adana Demirspor'da Denizlispor Maçı Hazırlıkları

Adana Demirspor'da Denizlispor Maçı Hazırlıkları

2 saat önce

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, deplasmanda Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Adana Demirspor'da Denizlispor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, deplasmanda Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetiminde Aytaç Durak Tesislerindeki antrenmanda Adana ekibi kondisyon ve taktik çalıştı.

Isınma ve istasyon koşuları ve esneme çalışmalarıyla başlayan antrenmanda pas, dar alanda oyun kontrol ve taktik çalışmaları yapıldı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman tam sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Mavi lacivertli ekip, yarın Denizli'de yapacağı idmanla maç hazırlığını tamamlayacak.

Ligde 9. sırada yer alan Adana Demirspor, 26 Ocak'ta saat 13.30'da deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:43 Kaynak: AA

Spor
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