Adana Demirspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika

Adana Demirspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

Adana Demirspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.

Adana Demirspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı. Süper Lig'de 2021-2022 sezonun ilk haftasında 15 Ağustos Pazar günü Fenerbahçe'yi Yeni Adana Stadyumu'nda ağırlayacak olan mavi-lacivertli ekip hazırlıklarına başladı. Adana Demirspor Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Aybaba, futbolcularına Fenerbahçe maçı ile ilgili uyarılarda bulundu. Daha sonra 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürülen idman, taktik çalışmalarla devam etti. Adana Demirspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. (Umutcan İşledici/İHA)

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