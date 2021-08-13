Adana Demirspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam etti

Yarın son çalışmasını yapacak mavi-lacivertli takım, daha sonra maç saatini beklemeye başlayacak.

Sakatlığı devam eden Metehan Mimaroğlu takımdan ayrı çalışırken, diğer futbolcular bireysel antrenman yaptı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular guruplar halinde çalıştı.

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