Adana Demirspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Ligin 25. haftasında Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalan Adana Demirspor, Pazar günü deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürüyor.

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda, Beşiktaş karşısında forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolculara ise taktik çalışma programı uygulandı.

(Umutcan İşledici-İHA)