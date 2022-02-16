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Adana Demirspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Adana Demirspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları sürüyor

16.02.2022 14:11
Adana Demirspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Ligin 25. haftasında Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalan Adana Demirspor, Pazar günü deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürüyor.

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda, Beşiktaş karşısında forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolculara ise taktik çalışma programı uygulandı.

(Umutcan İşledici-İHA)

Adana Demirspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları sürüyor
Adana Demirspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları sürüyor
Adana Demirspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları sürüyor

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Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Gaziantep FK, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adana Demirspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana Demirspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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