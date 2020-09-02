Adana Demirspor'da genel kurul kararı

Kulübün twitter hesabında yer alan paylaşımda, "Olağanüstü genel kurul toplantısı, 17 Eylül Perşembe saat 14.00'de Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaması durumunda ise kongremiz 24 Eylül
Perşembe günü aynı yerde ve saatte gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan, genel kurula gelecek üyelerin maske, sosyal mesafe ve hijyen konusuna dikkat etmeleri istendi.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 13:02
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