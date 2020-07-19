Adana Demirspor'da gözler play-off'a çevrildi - Son Dakika

Adana Demirspor'da gözler play-off'a çevrildi

Hatayspor'un şampiyon olmasının ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Süper Lig'e doğrudan yükselmek için ikincilik mücadelesi veren mavi-lacivertliler dün sahasında İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti.

Hatayspor'un şampiyon olmasının ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Süper Lig'e doğrudan yükselmek için ikincilik mücadelesi veren mavi-lacivertliler dün sahasında İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti.

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Adana Demirspor'un puan kaybetmesini beklediği Erzurum ekibi ise hata yapmadı ve Cesar Grup Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek doğrudan Süper Lig'e yükseldi.

Bu sonuçlarla play-off mücadelesine katılacak Akdeniz ekibi, Bursaspor ile eşleşti.

En son 1994-1995 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Adana Demirspor, daha önce 4 kez katıldığı play-off'tan Süper Lig'e çıkma şansını yakalayamadı.

Mavi-lacivertliler, bu sezon Süper Lig'e çıkarak 25 yıllık hasrete son vermek istiyor.

"Güzel mücadeleler olacak"

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, AA muhabirine, Süper Lig'e çıkabilmek için son dakikaya kadar mücadele ettiklerini söyledi.

Doğrudan Süper Lig'e çıkma biletinin, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a nasip olduğunu belirten Sancak, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u tebrik ediyorum. Artık play-off'a bakacağız, play-off'tan Süper Lig'e çıkmaya çalışacağız. Play-off'ta Bursaspor ile eşleştik. Bursaspor güçlü bir takım. Play-off'a kalan takımlar güçlü rakipler. Güzel mücadeleler olacak. Hak eden kazanır ve inşallah biz de Süper Lig'e çıkarız, amacımız bu. Son dakikaya kadar mücadele edeceğiz."

Erzurumspor Kulübü, Adana Demirspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 13:39 

Son Dakika Spor Adana Demirspor'da gözler play-off'a çevrildi - Son Dakika Spor
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