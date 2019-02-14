Son Dakika Haberleri: Adana Demirspor'da Hatayspor Hazırlıkları Devam Ediyor

Adana Demirspor'da Hatayspor Hazırlıkları Devam Ediyor

1 saat önce

Adana Demirspor, Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Adana Demirspor'da Hatayspor Hazırlıkları Devam Ediyor, System.String[]
Adana Demirspor, Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Yağmur altında gerçekleştirilen antrenman 1 buçuk saate yakın sürdü. Teknik Direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2, dar alanda kontrol pas ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Adana Demirspor, hazırlıklarını yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve 13.30'da karayoluyla Hatay'a hareket edecek. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:08 Kaynak: İHA

Hatayspor, Adana Demirspor, Spor
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