Son Dakika Haberleri: Adana Demirspor'da Hazırlıklar Devam Ediyor

Adana Demirspor'da Hazırlıklar Devam Ediyor

25 dakika önce

Adana Demirspor Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Afjet Afyonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Adana Demirspor'da Hazırlıklar Devam Ediyor, System.String[]
Adana Demirspor Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Afjet Afyonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Adana Demirspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı, Teknik Direktör Ümit Özat yönetiminde yapıldı. Futbolcular, idmanı salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamladı. Demirspor, Afyonspor maçı hazırlıklarını, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

Öte yandan Adana Demirspor, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda 30 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:11 Kaynak: İHA

Ümit Özat, Adana Demirspor, Spor
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