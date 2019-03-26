Adana Demirspor'da Hazırlıklar Devam Ediyor
25 dakika önce
Adana Demirspor Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Afjet Afyonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Adana Demirspor
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Afjet Afyonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Adana Demirspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı, Teknik Direktör Ümit Özat
yönetiminde yapıldı. Futbolcular, idmanı salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamladı. Demirspor, Afyonspor maçı hazırlıklarını, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.
Öte yandan Adana Demirspor, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Süper Lig ekiplerinden Kayserispor
ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Kayseri Kadir Has
Stadyumu'nda 30 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. - ADANA
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:11 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şenol Güneş ile Canlı Yayına Çıktı!
Mehmet Helvacı: Galatasaray'a Kayyum Atanabilir
Galatasaray'ın İstediği Babel İçin Fenerbahçe Devreye Girdi
Şener Özbayraklı, Galatasaray'a "Evet" Dedi