Adana Demirspor'da İsmail Aissati ile yollar ayrıldı
08.03.2021 14:31
TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da İsmail Aissati'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği duyuruldu.
TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da İsmail Aissati'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği duyuruldu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ara transfer döneminde takımımıza katılan İsmail Aissati'nin sözleşmesi, ailevi nedenlerden dolayı karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Kendisine kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol yaşamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Adana Demirspor, 32 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
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