Adana Demirspor'da İstanbulspor Maçı Hazırlıkları

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, 21. haftada pazar günü deplasmanda İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, 21. haftada pazar günü deplasmanda İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Adana Demirspor tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen teknik direktör Ümit Özat yönetimindeki antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.



Egzersiz hareketleriyle başlayan çalışmada, koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

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