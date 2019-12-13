Adana Demirspor'da Jonathan Legear ile yollar ayrıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Adana Demirspor'da Jonathan Legear ile yollar ayrıldı - Son Dakika Spor

Adana Demirspor'da Jonathan Legear ile yollar ayrıldı

6 saat önce

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Geçtiğimiz sezon devre arası takımımıza katılan kıymetli oyuncumuz Jonathan Leger ile yaptığımız görüşmenin ardından karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Adana Demirspor'da Jonathan Legear ile yollar ayrıldı, System.String[]

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Geçtiğimiz sezon devre arası takımımıza katılan kıymetli oyuncumuz Jonathan Leger ile yaptığımız görüşmenin ardından karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Legear bugünden itibaren kulübümüze ücretsiz olarak yurt dışında danışmanlık yaparak hizmet etmeye devam edecektir."


32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu geçtiğimiz sezonun devre arasında Belçika ekibi VV St. Truiden bedelsiz olarak transfer edilmişti.


Belçika, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:12 
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