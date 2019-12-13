Adana Demirspor'da Jonathan Legear ile yollar ayrıldı

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Geçtiğimiz sezon devre arası takımımıza katılan kıymetli oyuncumuz Jonathan Leger ile yaptığımız görüşmenin ardından karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Legear bugünden itibaren kulübümüze ücretsiz olarak yurt dışında danışmanlık yaparak hizmet etmeye devam edecektir."



32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu geçtiğimiz sezonun devre arasında Belçika ekibi VV St. Truiden bedelsiz olarak transfer edilmişti.



