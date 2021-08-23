Adana Demirspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Adana Demirspor, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Ağustos Cuma günü evinde karşılaşacağı Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Adana Demirspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra antrenman 5'e 2 top kapma, ayak tenisi ve pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktik çalışmaları ve çift kale maçla tamamlandı. Adana Demirspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - ADANA

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