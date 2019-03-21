Adana Demirspor'da Kosecki Sezonu Kapattı
34 dakika önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Jakub Kosecki, sakatlığı sebebiyle sezonu kapattı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor
'da Jakub Kosecki, sakatlığı sebebiyle sezonu kapattı.
Adana Demirspor'dan yapılan açıklamaya göre, ligin 23'üncü haftasında Altınordu
ile oynanan maçta sakatlanan ve devre arasında oyundan alınan Jakub Kosecki sezonu kapattı.
Sağ ayak bileğinde deltoid ligament kopan Kosecki ülkesinde operasyon geçirecek. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:19 Kaynak: İHA
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