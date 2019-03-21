Son Dakika Haberleri: Adana Demirspor'da Kosecki Sezonu Kapattı

Adana Demirspor'da Kosecki Sezonu Kapattı

34 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Jakub Kosecki, sakatlığı sebebiyle sezonu kapattı.

Adana Demirspor'da Kosecki Sezonu Kapattı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Jakub Kosecki, sakatlığı sebebiyle sezonu kapattı.

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamaya göre, ligin 23'üncü haftasında Altınordu ile oynanan maçta sakatlanan ve devre arasında oyundan alınan Jakub Kosecki sezonu kapattı.

Sağ ayak bileğinde deltoid ligament kopan Kosecki ülkesinde operasyon geçirecek. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:19 Kaynak: İHA

Altınordu, Adana Demirspor, Spor
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