Son Dakika Haberleri: Adana Demirspor'da Kosecki Sezonu Kapattı

Adana Demirspor'da Kosecki Sezonu Kapattı

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da, Polonyalı futbolcu Jakub Kosecki sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

Adana Demirspor'da Kosecki Sezonu Kapattı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da, Polonyalı futbolcu Jakub Kosecki sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kosecki'nin, ligin 23.haftasında oynanan Altınordu maçında sakatlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Kosecki, sağ ayak bileği deltoid ligament kopması nedeniyle sezonun geri kalan kısmında maalesef formasından ayrı kalacaktır. Başarılı oyuncumuza ülkesinde geçireceği operasyon öncesinde geçmiş olsun dileklerimizi sunmakla beraber, futbolcumuzun bir an önce mavi-lacivertli formasına kavuşmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Adana Demirspor'un Altınordu ile 23 Şubat'ta Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynadığı maçta sakatlanan Kosecki, yerini ikinci yarıda Levent Ayçiçek'e bırakmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:59 Kaynak: AA

Adana Demirspor, Adana, Spor
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