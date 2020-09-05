Adana Demirspor'da Kurtuluş Yurt ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da 3 sezondur takımın kalesini koruyan Kurtuluş Yurt ile yollar ayrıldı.

Mavi-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "3 sezondur formamızı giyen Kurtuluş Yurt ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunuyoruz. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz" denildi. - ADANA