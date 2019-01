Adana Demirspor'da Moral Yemeği

Spor Toto 1 Lig'in 20. haftasında cumartesi günü Gazişehir FK ile karşılaşacak olan Adana Demirspor'da teknik heyet ve futbolcular, yöneticilerle, moral ve birliktelik yemeğinde bir araya geldi.

Bir otelin restoranında düzenlenen yemekte konuşan Basın Sözcüsü Savaş Çokduygulu, Adana Demirspor'u diğer kulüplerden ayıran en belirgin özelliğinin mücadele azmi ve inatçı yapısı olduğunu ifade ederek, "Birlik, beraberlik ortamı mevcut olduğunda neler yapabileceğimizin örnekleri kulübümüzün tarihçesine işlenmiş durumdadır. Biz bu bayrak yarışında, kulübümüzün ruhu olan mücadele azmimizin yanı sıra birlikteliğimizle ve taraftarlarımızın coşkusuyla layık olduğumuz yere çıkmak için var gücümüzle savaşmak zorundayız. Hedefimizden uzaklaşmamak için ciddi bir mücadele lazım. Başkanımız Murat Sancak ve yönetim kurulumuz futbolcu kardeşlerimize inanıyor ve güveniyor. Murat Sancak'ın önderliğinde önce kulüpleşme için adım attık ve kurumsallaşma yolunda da önemli bir aşamaya gelmiş durumdayız. İnsani olarak da Adana Demirspor camiasına sahip çıkan önemli bir başkana sahibiz. Elini taşın altına koyan başkanımız Murat Sancak ile omuz omuza takımımızı hedeflerine ulaştırana kadar durmayacağız" şeklinde konuştu.



Çalık: "Dirilişin startını vermiş bulunuyoruz"



Adana Demirspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Şentürk Çalık ise, "Böyle yemekler takımın birlikteliği için her zaman güzeldir ve önemlidir. Evet, beraber çalışıyoruz, tesislerde hep beraberiz ama bu aynı şey değil. Burada farklı şeyler de konuşuyoruz. Ailelerimizden bahsediyoruz, kendi hayatlarımızdan konuşuyoruz. Son haftalarda aldığımız kötü sonuçlar başkanımız Murat Sancak'ı ve camiamızı derinden üzdü. Bunun telafisi yapacak güçteyiz. Birliktelik yemeği ile yeniden dirilişin startını vermiş bulunuyoruz" diye konuştu.



Yılmaz Vural: "Camiamızı üzdük, telafi edeceğiz"



Teknik Direktör Yılmaz Vural'da, Denizlispor mağlubiyeti ile herkesi üzdüklerini ifade ederek, "Başkanımız Murat Sancak'ı ve camiamızı üzdüğümüzü biliyoruz. Büyük fedakarlık yaparak her zaman bizlerin yanında olan başkanımız ve taraftarlarımıza söz veriyoruz ki bu durumu telafi etmek için var gücümüzle başarı için çalışacağız" dedi.



Takım Kaptanı Kurtuluş Yurt ise Gazişehir FK karşısında ellerinden geleni yapacaklarını ifade ederek, "Denizlispor karşısında aldığımız mağlubiyet bize yakışmadı. Geride kalan maçlarda Adana Demirspor'un gücünü herkese göstermemiz lazım. Şu an bizim için en önemli karşılaşma, cumartesi günü sahamızda oynayacağımız Gazişehir FK maçı. Elimizden gelen tüm çabayı sahaya yansıtarak maçtan 3 puanla ayrılmak istiyoruz" şeklinde konuştu. - ADANA

